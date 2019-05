Amasra bayram tatilinde dolu

Kaynak: AA

SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın 'ın Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı için yapılan rezervasyonlarla toplam 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu.Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı."Hazırlıklarımızı beklenen yoğunluğa göre yapıyoruz"Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik çağdan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin 3 bin yıllık tarihiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Fatih Sultan Mehmet 'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin resmi tatillerde ve dini bayramlarda özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirten Çakır, "Ziyaretçilerimiz, havaların ısınmasıyla yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Bayram tatilinin de 9 güne çıkması bizi de ona göre hazırlık yapmaya zorluyor." dedi.Çakır, bayram tatili için gerekli tedbirleri aldıklarını ve 6 bin nüfuslu ilçede bayram süresince günübirlik en az 50-60 bin turist ağırlamayı beklediklerini dile getirdi.Ramazan Bayramı için 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı için rezervasyonların alındığını aktaran Çakır, "Şu anda otel ve pansiyonlarımızdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Biz de hazırlığımızı ona göre yapacağız. Belediyemizin yanı sıra işletmelerimiz de beklenen yoğunluğa göre hazırlıklarını yapıyor." diye konuştu."Amasra, Batı Karadeniz 'in önemli destinasyonlarından biri"Çakır, yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:"Karadeniz'in incisi niteliğindeki ilçemiz yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Çalışmalarımız bu yoğunluğu daha uzun zamana yayma yönünde. Bayram günlerinde ilçemiz günübirlik 80 bin nüfusa ulaşıyor ve tünel girişinden ilçe merkezine kadar 3-4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşuyor, misafirlerimize 'Yerimiz kalmadı.' duyurusu yapmak zorunda kalıyoruz. Bu bayram tatilinde oldukça kalabalık bir misafir kitlesi bekliyoruz ve günübirlik ziyaretçilerin 50 bini geçeceği öngörüsündeyiz. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Amasra, Batı Karadeniz'in önemli destinasyonlarından biri. İlçemize gelen turistler kültür, deniz ve kum turizmini bir arada yaşama imkanına sahip oluyor. Amasra'da yeşilin her tonunu görmek mümkün. Ayrıca balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürümüz de önem arz ediyor."