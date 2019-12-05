Amasra Belediyesi'nde işten çıkarılan bir kişi, belediye başkanına çakı ile saldırdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, işten çıkarılan Berat Ö, Amasra Belediye Başkanı CHP'li Recai Çakır'a evinin önünde çakı ile saldırdı. Recai Çakır, Berat Ö'nün elini tutarken, çevredekilerin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Berat Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün gece Amasra Kum Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Belediye'sinde müteahhit firmada otopark görevlisi olarak çalışan Berat Ö. bir süre önce işten çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANINA TEHDİT MESAJI GÖNDERDİ

Berat Ö. cep telefonundan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a tehdit mesajı gönderdi.

Başkan Recai Çakır durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Akşam saatlerinde Kum Mahallesi'ndeki evine giden Başkan Recai Çakır, evinin önünde Berat Ö. ile karşılaştı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır

Berat Ö. "Savcılığa gittin de ne oldu?" diye bağırarak çakısını çıkarıp, Recai Çakır'ın boğazına doğru salladı. Recai Çakır, Berat Ö'nün elini tutarken, çevredeki komşuları yardıma koştu.

BAŞKANIN ELİNDE KESİK OLUŞTU

Komşuları, Berat Ö'yü etkisiz hale getirirken, polise haber verdi. Polis, Berat Ö'yü gözaltına aldı. Elinde küçük bir kesik oluşan Recai Çakır hastaneden rapor aldı.

Recai Çakır yaşanan olayla ilgili olarak, "Daha önceden belirli sebepler yüzünden işten çıkardığımız arkadaşımız, dün bana tehdit mesajı attı. Ben de şikayetçi oldum. Akşam evime gitmek istediğim sırada evimin önüne gelerek, benimle ağız münakaşasına girdi. Sonra bana saldırdı. Komşularımız araya girdi. Sonra polisler geldi. Şimdi gözaltına alındı. Ben Amasramızın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim" dedi.