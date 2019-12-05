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Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (2)

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULARAmasra Belediye Başkanı Recai Çakır, dün akşam uğradığı çakılı saldırının ardından bugün mesaiye başladı.

05.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:04Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (2)

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR

Belediye Başkanı Recai Çakır, dün akşam uğradığı çakılı saldırının ardından bugün mesaiye başladı. Çakır'ı ziyarete gelenler, geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklama yapan Başkan Çakır, "Birkaç disiplin nedeniyle uyardığımız arkadaşımız daha önce de odanın kapısını kilitleyerek, bana saldırı girişimi yapan bir arkadaşımız vardı. O zaman zaten kendisiyle ilgili adli süreci başlatmıştık. Dün akşam yine mesaj tacizi ile beni evimin altına çağırdı. Ben de emniyete gerekli yerlere bilgi verdim. Sonrasında arkadaşlarımla birlikte evime dönerken, evimin karşısında benim üzerime geldi ve ben engelledim. Elinde bir çakı vardı. Benim de boğaz bölgemde ufak bir çizik var. Biraz mücadele ettikten sonra emniyet kuvvetleri gelerek, arkadaşı götürdü. Ben de gittim emniyette ifademi verdim" dedi.Halkın hakkını korumaya devam edecekleri ifade eden Çakır, "Biz Amasra'da göreve geldiğimizden bu yana güzel işler yapmaya devam ediyoruz" dedi.



Recai Çakır, Amasra, Güncel

Kaynak: DHA

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