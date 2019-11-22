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Amasra'da dev dalgalar oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

22.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:20Amasra'da dev dalgalar oluştu

'ın ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle limana çekildi.

Amasra'da saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle açıkta palamut avına çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de limana sığındı. Büyük limana gelenler selfie yaparak, dalgaları izledi. Amasra Belediyesi anonslar yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.



Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: DHA

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