Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde çıkan yangında babaanne ve iki torunu hayatını kaybetti.

3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarısal köyünde meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köylüler yardıma koşarak, itfaiyeye haber verdi. Köylüler, yangında mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babaanne ve iki torunun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABERİ ALAN ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Kent merkezinde olduğu öğrenilen çocukların annesi Birgül ve babası Ali Erkan, haberi alarak eve geldi. "Çocuklarımı istiyorum, yaşıyorlar dimi" diye feryat eden anne fenalık geçirdi.

"3 KİŞİYİ HAREKETSİZ BULDUK"

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere yaptığı açıklamada, babaanne ile iki torunun yangında hayatını kaybettiğini belirterek, "Üzücü bir haber. Başımız sağolsun." dedi. Muhtar Yüksel de yangını fark ederek eve girdiklerinde 3 kişiyi tuvalette yerde hareketsiz yatarken bulduklarını ve dışarı çıkardıklarını söyledi.