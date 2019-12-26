Haberler » Güncel » Amasra'da madenciler kurban kesti - Haber

Amasra'da madenciler kurban kesti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalışan maden işçileri, kazasız-belasız çalışma ve üretim yapmak için kurban kesti.

26.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:58 Amasra'da madenciler kurban kesti
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Müessesesinde çalışan maden işçileri, kazasız-belasız çalışma ve üretim yapmak için kurban kesti.

08-16 vardiyası öncesi yapılan kurban merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetimi, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Kurban merasiminde, Kur-an okunmasının ardından dualar ve ilahiler eşliğinde kurban kesildi. - BARTIN

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12   Fatih'te aynı noktada ikinci olay - Haber
16:12   Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı - Haber
16:08   Ardahan'da Hayvan Hastalıkları ve Buzağı kayıplarıyla mücadelede önemli adım - Haber
16:08   MTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Haber
16:07   Fadıloğlu'ndan miniklere tebrik ziyareti - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:14:06