Haberler» Güncel» Haber

Amasra'da sürat teknesi mendireğe çarptı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, içinde bulunanların denize düşmesiyle sürücüsüz kalan sürat teknesi, mendireğe çarparak durdu.

25.08.2019 20:34 Amasra'da sürat teknesi mendireğe çarptı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, içinde bulunanların denize düşmesiyle sürücüsüz kalan sürat teknesi, mendireğe çarparak durdu.
Alınan bilgiye göre, Amasra Büyük Liman mevkisinde, sürat teknesiyle denize açılan iki kişi, dalgaların etkisiyle dengelerini kaybederek denize düştü.
Büyük Liman Plajı'na yönelen tekne, plajın yanında bulunan Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait mendireğe çarparak durabildi.
Denize düşen kişiler, çevrede bulunanlarca karaya çıkartıldı.
Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ucuz atlatıldığını belirterek, "Çok şükür iki vatandaşımızda da herhangi bir şey yok. Ucuz atlatılmış bir kaza." ifadelerini kullandı.

Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:05   (görüntülü) otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
21:05   KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
21:05   Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
21:00   Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı
21:00   (görüntülü) güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü 2(aktüel 1)
21:00   Fatih Terim'den 4 değişiklik
20:59   Güngören'de cinayet