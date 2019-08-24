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Amasra'da vatandaşlar sahillere akın etti

Bartın'ın Amasra ilçesinde, sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti.

24.08.2019 15:09
Amasra'da vatandaşlar sahillere akın etti
Bartın'ın Amasra ilçesinde, sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti.
Temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da vatandaşlar, sahillerde güneşlenip denizin keyfini çıkardı.
Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen büyük ve küçük liman plajlarında, cankurtaran ekipleri de gözetleme kulelerinde tedbir aldı.
Kentte hava sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise yüzde 83 ölçüldü.
Amasra'da vatandaşlar sahillere akın etti

Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: AA

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