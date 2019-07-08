08.07.2019 20:14
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Amasra tünelinde alev alan otomobil hurdaya döndü

Amasra tünelinde alev alan otomobil hurdaya döndüBARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde tünelde yanan otomobil korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Amasra tünelinde alev alan otomobil hurdaya döndü
BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde tünelde yanan otomobil korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın bölgedeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.
Bartın'ın Amasra yolunda meydana gelen olayda, Soner Ö. idaresindeki 06 MJH 40 plakalı otomobil Amasra tüneline girdiği sırada birden alev aldı. Yangına aracındaki yangın tüpüyle müdahale eden fakat sonuç alamayan araç sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bartın Belediyesi ve Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca ulaşımın aksadığı bölgede yangının söndürülmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Amasra tünelinde alev alan otomobil hurdaya döndü
Kaynak: İHA
Bartın, Amasra, 3. Sayfa

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