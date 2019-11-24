Amasya 105 yaşındaki mukime öğretmen, öğrencilerini özlüyor

105 yaşındaki Mukime öğretmen, öğrencilerini özlüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, emekli öğretmen Mukime Furatoğlu (105), anılarını ve mezun ettiği öğrencilerini fotoğraflara bakarak yad ediyor. Öğretmenlik yıllarını özleyen Furatoğlu, öğrencilerinin kendisini telefonla aramasıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mukime Furatoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisini ziyaret eden meslektaşlarını ağırlıyor. Furatoğlu, emekli olmasının üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen görev yaptığı yılları ve öğrencilerini unutamıyor. Furatoğlu, anılarını ve mezun ettiği öğrencilerini fotoğraflara bakarak yad ediyor. Kendisini telefonla arayan eski öğrencileri ile de görüşen Furatoğlu, öğretmenlik yılarını hala özlediğini söyledi. Furatoğlu, 'Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben çok mutluyum. Ziyaretçilerimiz oluyor. Hayatım uzun. 36 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik günlerimi çok özlüyorum. Öğrencilerim beni arıyorlar. Konuşuyoruz. Çok mutlu oluyorum. Bir öğretmen ne kadar aranıyorsa talebeleri tarafından o kadar mutlu olur dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK SEVERDİK'

Öğrencilerini çok sevdiğini anlatan Furatoğlu, Öğrencilerimizi çok severdik onlarda bizi çok severdi. Ama çok disiplinli öğretmenlik yapardık. Emekli olduktan sonra balkona çıkıp öğrencilerin okuldan çıkmasını beklerdim. Onların okuldan evlerine gidişlerini izlerdim. Çocukların çok temiz kalpleri vardır. Sizi yalan değil hakikaten severler. Çocuklarımı çok özlüyorum. Hatta aralarında ölenlerde var onlar bile şuan gözümün önünden gitmez. Hatıraları vardır? diye konuştu.

Kaynak: DHA