Haberler » Güncel » Amasya 105 yaşındaki mukime öğretmen, öğrencilerini özlüyor - Haber

Amasya 105 yaşındaki mukime öğretmen, öğrencilerini özlüyor

105 yaşındaki Mukime öğretmen, öğrencilerini özlüyorAmasya'nın Merzifon ilçesinde, emekli öğretmen Mukime Furatoğlu (105), anılarını ve mezun ettiği öğrencilerini fotoğraflara bakarak yad ediyor.

24.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:18
105 yaşındaki Mukime öğretmen, öğrencilerini özlüyor
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, emekli öğretmen Mukime Furatoğlu (105), anılarını ve mezun ettiği öğrencilerini fotoğraflara bakarak yad ediyor. Öğretmenlik yıllarını özleyen Furatoğlu, öğrencilerinin kendisini telefonla aramasıyla çok mutlu olduğunu söyledi.
Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mukime Furatoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisini ziyaret eden meslektaşlarını ağırlıyor. Furatoğlu, emekli olmasının üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen görev yaptığı yılları ve öğrencilerini unutamıyor. Furatoğlu, anılarını ve mezun ettiği öğrencilerini fotoğraflara bakarak yad ediyor. Kendisini telefonla arayan eski öğrencileri ile de görüşen Furatoğlu, öğretmenlik yılarını hala özlediğini söyledi. Furatoğlu, 'Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben çok mutluyum. Ziyaretçilerimiz oluyor. Hayatım uzun. 36 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik günlerimi çok özlüyorum. Öğrencilerim beni arıyorlar. Konuşuyoruz. Çok mutlu oluyorum. Bir öğretmen ne kadar aranıyorsa talebeleri tarafından o kadar mutlu olur dedi.
'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK SEVERDİK'
Öğrencilerini çok sevdiğini anlatan Furatoğlu, Öğrencilerimizi çok severdik onlarda bizi çok severdi. Ama çok disiplinli öğretmenlik yapardık. Emekli olduktan sonra balkona çıkıp öğrencilerin okuldan çıkmasını beklerdim. Onların okuldan evlerine gidişlerini izlerdim. Çocukların çok temiz kalpleri vardır. Sizi yalan değil hakikaten severler. Çocuklarımı çok özlüyorum. Hatta aralarında ölenlerde var onlar bile şuan gözümün önünden gitmez. Hatıraları vardır? diye konuştu.
Amasya 105 yaşındaki mukime öğretmen, öğrencilerini özlüyor

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Apartman görevlisi, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
13:52 Nemrut'taki yavru ayılara ziyaretçi ilgisi
13:52 İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
13:52 İstanbul'dan köy ilkokulunu boyamak için geldiler
13:51 DHA YURT BÜLTENİ-10
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
12:43 Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
24.11.2019 13:54:11