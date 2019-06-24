AMASYA 123 YIL ARADAN SONRA ANA YURDUNDA AÇAN 'YİTİK LALE'Yİ DOLU VURDU

AMASYA'da neslinin tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin ana yurduna tekrar kazandırılması için yürütülen proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, ekildiği botanik bahçesinde çiçek açtı. Türkiye'ye özgü tür olan ve 123 yıl aradan sonra ana yurdu Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler', kentte etkili olan doluda yapraklarını döktü. Endemik bitki türünün, gelecek yıl çoğaltılması hedefleniyor.Anadolu doğasında en son 123 yıl önce görülen ve bilim insanları tarafından nesli tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin anayurdu Amasya'ya tekrar kazandırılması için proje hazırlandı. Proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne ekildi. Yürütülen çalışmalarla tohumlar, filizlenmeye başladı. Doğadaki varlığının sona erdiği rapor edilen, Türkiye'ye özgü endemik türü, 15 Mayıs'ta çiçek açtı. 123 yıl aradan sonra ana yurdu Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler', kentte 25 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı sonucu yapraklarını döktü.GÖNÜLLÜLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİMerzifon TEMA Başkan Yardımcısı Şamil Candemir, endemik bitki türünü, 2023 yılında, yeniden anavatanına kavuşturmayı planladıklarını söyledi. Candemir, Yıllar sonra Merzifon'da yitik lalenin çiçek açtığına tanık olduk. Sevindik. Tabi dolu yağışı bu sevinci kısa yaşattı. Dolu da lalenin yaprakları döküldü. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız sürecek. Bu tohumları, yörede yaygınlaştıracağız. Elde ettiğimiz tohumları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olan 2023 yılında, yeniden anavatanına kavuşturmayı planlıyoruz dedi.'GELECEK YIL SAYI ARTACAK'TEMA Vakfı Amasya Temsilcisi Kadir Acer de, botanik bahçede geçen yıl 'yitik lale'nin 2 adet açtığını belirtti. Acer, Laleler mayıs ortasında çiçek açtı. Kısa bir süre önce maalesef burada dolu yağışı oldu. Dolu, lalelere yapraklarını erken döktürdü. Ancak lale meraklıları gelip, kısa bir süre olsa da görebildiler. Gelecek sene bahçemizdeki lale sayısı artacakö diye konuştu.