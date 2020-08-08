AMASYA 7 asırlık yapı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

7 asırlık yapı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

AMASYA'da Osmanlı döneminde hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in kullandığı tıp aletleri ve tekniklerinin sergilendiği Amasya Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Müzeye gelenler, oluşturulan otantik kafede hem yorgunluklarını atıyor hem de tarihi yolcuğa çıkıyor.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminin en ünlü hekimlerinden biri kabul edilen Sabuncuoğlu Şerefeddin, hastalıkları tedavi yöntemleri, kullandığı cerrahi aletler, ilaç reçetelerinin, hastalıkları müzikle tedavi edişi ile ilgili kaynakların yer aldığı müze Amasya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 1308 yılında inşa edilen ve 2010 yılında müzeye dönüştürülen 700 yıllık yapıda; Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 200 cerrahi el aleti ile o dönem hastalıkları tedavi yöntemlerini yazdığı kitaplardan biri olan 'Mücerrebname' de sergileniyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, tarihi dokuya özgü oluşturulan otantik kafede hem yorgunluklarını atıyor hem de tarihi yolculuğa çıkıyor.

'MÜZEDE KAFE HİZMETİ DE VERİLİYOR'

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarihi mekanın herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirterek, "Dünyada müzikle hastalığın tedavi edildiği ilk yer olma özelliği taşıyan 7 asırlık tarihi binamız da o dönemde hastalıkların tedavisinde kullanılan aletler ve 14 yıl hekimlik yapmış Sabuncuoğlu Şerefeddin'in balmumu heykelinin bulunduğu bölümler yer alıyor. Tarihi mekanımızı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimize dinlenebilecekleri bir alan daha oluşturarak, müzemizde Kafe hizmeti de vermeye başladık. Bir tarihi mekanda oturmanın ayrı güzellikleri vardır. Bizim burada maksadımız kar değil, insanlara hizmet edebilmek, onları mutlu edebilmek. Ziyaretçilerimiz de zaten gayretlerimizin farkındalar" dedi.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Şehir dışından müzeye gelen Elif Kaplan, "Biz şehir dışından geliyoruz, bu uygulamayı beğendik. Hem müze hem kafe olarak hizmet vermesi dinlenebilmek içinde bir fırsat sağlıyor. Özellikle bizim gibi çocuklu aileler için güzel bir uygulama ayrıca bu müze çok güzel, daha önce de gezmiştim. Ben ikinci kez geliyorum, mutlaka gezilip görülmesi gereken bir mekan herkesin görmesini tavsiye ediyorumö diye konuştu.

Müzeyi gezen Sıdıka Hatice Çaylak da, ? 700 yıllık tarihi olan müzenin Amasya'mızda olması büyük bir şans, müzemizi gezdikten sonra kafe olarak hizmet vermesi de rahat bir ortamda çayımızı içerek dinlenmemizi sağlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.