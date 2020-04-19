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AMASYA 7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı

7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladıAMASYA'da, 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği kumbarasındaki 200 TL'yi 'biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

19.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:40
7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı
AMASYA'da, 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği kumbarasındaki 200 TL'yi 'biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' Milli Dayanışma kampanyasına, bir destek de 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı'dan geldi. Sokağa çıkmadığı için evde kalan Yazıcı, ok ve yay almak için kumbarasında biriktirdiği 200 TL'yi, ailesi aracılığıyla kampanyaya bağışladı. Mustafa Said Yazıcı, 'Ok ve yay almak için biriktiriyordum. Sonra Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatınca bende bu kampanyaya birikimimi bağışlamak istedim' dedi. AMASYA 7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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