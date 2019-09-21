Haberler » Güncel » Haber

Amasya alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

Alüminyum ve demir hırsızları yakalandıAMASYA'nın Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde, girdikleri işyerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı.

21.09.2019 17:44
Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı
AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde, girdikleri işyerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı.
Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde birçok işyerinden demir ve alüminyum hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi tespit etti. Eşgal ve kimlik bilgileri saptanıp, teknik takibe alınan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36), polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Merzifon'a götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Amasya alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

Merzifon, Çorum, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:57 Erdoğan'ın taksilerde sigara yasağı açıklamasına destek
17:56 Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
17:56 TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları gösterisi
17:55 Kazada ölen neşet ertaş'ın kız kardeşi toprağa verildi
17:54 Eldiven takıp kaleiçi'ni temizlediler
17:54 Arnavutluk'ta peş peşe depremler
17:54 Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinden 'Küresel İklim Grevi' etkinliği