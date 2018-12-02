Amasya Bakan Kurum: Balıkların Ölüm Sebebi, Tabi Debi Düşüklüğü ve Oksijen Miktarının Azalmasından

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Yeşilırmak Nehri'nde telef olup kıyıya vuran sazan ve yayın balıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mobil laboratuarımızda numuneleri aldık. Balıkların ölüm sebebi, tabi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Bu laboratuar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız. Şuan için Yeşilırmak Nehri'nde bir problem yok" dedi. Tokat
'taki programı sonrası dün akşam saatlerinde Amasya
'ya geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, bugün Amasya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kurum'a Amasya Valisi Osman Varol el yazma eser hediye etti. Bakan Kurum, ziyaret sonrası Hükümet
Köprüsü üzerinde incelemelerde bulunup, Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili de açıklamada bulundu. Balık ölümleriyle ilgili tüm denetimlerim yapıldığını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan kirlilikle alakalı, tam 3 gündür tüm Yeşilırmak güzergahında bakanlığımızın ilgili birimleri tüm denetimlerini yaptılar. Nehirde olması gereken oksijen miktarı, balıkların yaşaması için 5 miligram bölü litre saniye. Oksijen miktarının balıkların öldüğü gün itibariyle 1 miligram seviyesine düştüğü, olması gereken su debisinin de 20 metreküp bölü saniye olduğu gözlenmiş. Nehirden alınan balık numuneleri Ankara
'ya gönderildi. Bizde gezici mobil laboratuarımızda numuneleri aldık. Balıkların ölüm sebebi, tabi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Bu laboratuar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız. Şuan için Yeşilırmak Nehri'nde bir problem yok. Debi 30 metreküp bölü saniye şeklinde, yine oksijen miktarı da 5 mili gram saniye olarak tespit edildi. Dolayısıyla şuan balıklarımızı veya çevreyi tehdit edecek hiçbir sorun problem yok. İnşallah kirliliğe sebep olan var ise de, bunun tespiti neticesinde gerekli cezai işlemi uygulayacağımızı da sizler aracılığıyla belirtmek istiyorum." Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ambalaj uygulamasına ilişkin kanun teklifinin sunulduğunu ve bu teklifin komisyon ve genel kuruldan geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Aslında böyle bir düzenleme 2006 yılında da vardı. Bu ürünleri piyasaya sürenler bunları toplamak için zaten bir bedel bakanlığımızın belirlediği kuruluşlara veriyorlardı. Ancak bu sistem, tam anlamıyla işlemiyordu. Bizde bunun işlemediğini görüp, yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte bu ürünleri piyasaya süren firmalar, ürün başına belli bir bedel ödeyecekler. ve bu bedelde bu atıkların geri toplanması için şehirlerimizde harcanacak" diye konuştu.
Bakan Kurum açıklama sonrasında yeni yapılan Amasya Belediye Başkanlığı binasını ve belediye başkanı Cafer Özdemir
'i de ziyaret etti.
Amasya
02 Aralık 2018 Pazar 19:13