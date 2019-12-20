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Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

20.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:02 Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarı, 3 fotoğraf için oy verdi.
Mehmet Sarı, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu, Evladına Şifa Arıyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.
Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini vurgulayan Sarı, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. AA, Kurtuluş Savaşı dönemlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde o imkansızlıklar içinde bile görevini yapmış, şimdi de aynı şekilde hepimiz için gurur kaynağı olmuş ve olmaya devam ediyor. AA çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Mehmet Sarı, Sarıkamış, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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