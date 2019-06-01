Amasya Belediye Başkanı Sarı, köyünde iftar verdi

Amasya
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, baba ocağında iki bin 500 kişiye iftar verdi. Uluköy
köyünde düzenlenen iftar programında konuşan Sarı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Allah bu canı bu bedende bıraktığı sürece vadettiğimiz yüz projeyi yapacağız. İnşallah Yeşilırmak kenarında halkımızı tramvay ile gezdireceğiz. Olmayanı, etrafımızda bulunmayanı yapacağız." dedi.
Sarı, tüm Türk ve Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı
'nı da kutladı.
Sarı, iftarın ardından köy halkına çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
Güncel