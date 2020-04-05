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Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske

Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maskeAMASYA Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kurulan pazar yerinde dezenfektan standı kurup, vatandaşlarla ücretsiz maske dağıttı.

05.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:59

Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske

AMASYA Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kurulan pazar yerinde dezenfektan standı kurup, vatandaşlarla ücretsiz maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve mücadele kapsamında Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar girişinde dezenfektan standı kurdu. Ekiplerce, alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı. Dezenfektan kullanan, koruyucu maskelerini takan ve ateş ölçümleri, yetkili ekipler tarafından yapılan vatandaşlar, pazar alanına girip, güvenle alışverişlerine devam etti. Ekipler, ayrıca alınan ek tedbirler çerçevesinde de, pazar yerinin çevresini koruyucu şeritlerle kapatarak, tezgah aralıkları düzenlemesini, pazar alanlarında hijyen ünitelerinin oluşturulmasını ve giriş çıkışların kontrollü hale getirilmesini sağladı.

Salgınına karşı yürütülen özenli çalışmaların ve pazar yerinde gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibibe teşekkür etti.

'SAĞLIĞINIZ İÇİN EVDE KAL AMASYA'

Koronavirüse karşı devletin aldığı tedbirler doğrultusunda kendilerinin de belediye olarak bazı tedbirleri arttırdıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tedbirler kapsamında pazar yerinde dezenfektan standı kurduk ve ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı sosyal mesafelerini korumaya, ekiplerimizin uyarılarına uymaya davet ediyoruz. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. İnşallah bu zorlu süreci millet ve devlet olarak el birliğiyle atlatacağız. Sağlığınız için 'Evde kal Türkiye, Evde Kal Amasya, çocuklarınız, torunlarınız için evde kal, evinde kal müreffeh bir Amasya için' diyoruz? dedi.

Amasya Belediyesi’nden vatandaşa ücretsiz maske

Kaynak: DHA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel

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Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske
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