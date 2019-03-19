Amasya Bu Köyde Her Salı 'Kadınlar Günü'

Amasya
'nın Merzifon
ilçesi Karatepe
köyünde, 5 yıl önce salı günleri 'kadınlar günü' ilan edildi. Kadınlar her salı günü, köy konağındaki lokalde bir araya geliyor, çay içip, kitap ve gazete okuyor, el işi örüp, sohbet ediyor. Uygulamaya destek veren erkekler de, aynı gün ev ve bahçe işlerini yapıyor. Merzifon ilçesi Karatepe Köyü Muhtarı Rumi Erikçi'nin öncülüğü ile 5 yıl önce salı günleri 'kadınlar günü' ilan edildi. 112 haneli yaklaşık 300 nüfuslu köyde, kadınlar her salı günü, köy konağında bir araya gelmeye başladı. Çay
içip, kitap ve gazete okuyan kadınlar, el işi örüp, sohbet ediyor, getirdikleri yiyecekleri birbirlerine ikram ederek yiyor. Uygulamaya destek veren erkekler de, aynı gün ev ve bahçe işlerini yapıyor. Kimi erkekler ebvde yemek yapıyor, bulaşık ve çamaşır yıkıyıor, kimi erkeklerde baü ve bahçe işlerini yapıyor. 5 yıldır sürdürülen gelenek, kadınları sevindiriyor.
'KADINLAR LOKALDEYKEN EV İŞLERİ ERKEKLERİN'
Karatepe Köyü Muhtarı Rumi Erikçi, kadınların bir araya gelerek haklarını bilmesinin önemli olduğunu belirterek buna katkı sağlamak amacıyla her salı gününü 'kadınlar günü' ilan ettiklerini söyledi. Erikçi, Köyde erkekler olarak, 'kadınlar günü yılda bir kez değil, haftada bir gün olsun' diye karar aldık. 'Erkeklerde bu günde evinini işlerine yardım etsin' dedik. Kadınlar lokaldeyken erkekler de evde kimi bulaşıkları yıkıyor, kimi evi süpürüyor. Kadınlarımızda bir araya gelip sohbet ediyorlar, dertleşiyorlar. Erkeklere de teşekkür ediyorum. Onlarda bu uygulamaya destek veriyor. Bizim köyümüzde hayat müşterektir, kadın ve erkek eşittir dedi.
'KİTAP OKUYUP, EL İŞİ YAPIYORUZ'
2 çocuk annesi Beyhan Çopur, evlerinde yemekler hazırlayıp lokale getirdiklerini belirterek Burada hep beraber yemek yiyoruz. Kimimiz sohbet ediyor, kimimiz eli işi yapıyor, kimimiz ise kitap, gazete okuyor. Burada hep birlikte oluyoruz. Bağ bahçe işleriyle ilgili ne zaman ne dikilecek onların aramızda konuşmasını yapıyoruz. Her hafta salı günleri köy dışında işi olmayan bütün kadınlar burada toplanıyoruz. Haftada bir günü kendimize ayırıyoruz. Stresimiz kalmıyor, dinleniyoruz. Biz buradayken ev ve tarla işlerini de erkekler yapıyor diye konuştu.
'ERKEKLER HER ZAMAN HANIMLARINA DESTEK OLUYOR'
Köylerinde yaşayan erkeklerin her zaman hanımlarına büyük destek verdiğini belirten Türkan Erikçi de Köylerde iş yoğunluğundan komşu komşusuna bile bazen gidemiyor ama bu lokalde bütün hanımlar salı günleri bir araya geliyorlar. Sohbet ediyoruz. Burada samimi bir topluluk var. Hafta bir gün kadınlar günü olması aslında bizim köyümüzde kadınlara ne kadar çok kıymet verildiğinin de bir göstergesi ifadelerini kullandı.
'KÖYÜMÜZDE KADIN VE ERKEK EŞİT'
Seher Ekim ise köylerinde kadınlarla erkeklerin eşit olduğunu belirterek Burada bir çok etkinlikler planlıyoruz. Sohbet ediyoruz, yeri geliyor şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuyoruz. Beraber gezi programları organize ediyoruz. Her hafta köyün tüm kadınları olarak bir araya geliyoruz. Böyle bir uygulama başka bir yerde yok diyerek uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Güncel
Kaynak: DHA