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Amasya'da 156 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya'da 156 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyorAMASYA'da, 156 yıldır yaşatılan gelenekle Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde tarihi Harşena Kalesi'nde belediye bandosu konser verdi.

25.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:36
Amasya'da 156 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
AMASYA'da, 156 yıldır yaşatılan gelenekle Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde tarihi Harşena Kalesi'nde belediye bandosu konser verdi. Amasya Belediye bandosu, Ramazan ayında 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser verdi. 156 yıldır devam eden gelenekle bando ekibi marşlar çaldı.
Bando Şefi Hakan Dinçer, 156 yıllık geleneği yaşattıklarını belirterek "Bu yıl Ramazanımız buruk geçecek ama biz halkımıza neşeli güzel marşlar, oyun havaları üstü açık otobüsümüzle icra edeceğiz. Amasya halkımız evde kalsın, biz onların isteklerini icra edeceğiz. Ramazan geldiği zaman akla ilk gelen bando ve top geleneği oluyor. Bu bando geleneği de 156 yıllık bir etkinlik.ö dedi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da "Bu gelenek Mutasarrıf Ziya Bey tarafından başlatılmış. Yani iftar saatinin bildirilmesi ve yine sahur saatinin bildirilmesi maksadıyla bu sene 156'ıncı yılını tekrar burada kutluyoruz" diye konuştu. Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1864 yılında iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan Ramazan topu, Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından ateşlendi. Amasya’da 156 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Amasya, Güncel , Haber
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