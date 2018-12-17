Amasya'da 337 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 337 şişe kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Tamamı sahte bandrollü olan değişik markalarda toplam 337 şişe kaçak içki tespit edildi.Araç sürücüsü ile yanındaki şahıs gözaltına alındı. - AMASYA