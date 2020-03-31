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Amasya'da 700 bin maske üretilip, dağıtılacak

AMASYA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında üretimine başlanan 700 bin maske, vatandaşlara ve belediye personeline dağıtılacak.

31.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
Amasya'da 700 bin maske üretilip, dağıtılacak

AMASYA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında üretimine başlanan 700 bin maske, vatandaşlara ve belediye personeline dağıtılacak.

Amasya Belediyesi, iş insanı Şükrü Derici'nin hibe ettiği kumaşların, Osman Eken'e ait tekstil fabrikasında dikim işlerinin yapılmasıyla 700 bin maske üretecek. Maskeler, nisan ayı sonuna kadar vatandaşlara ve belediye personeline dağıtılacak.

Halkın ve personelin kullanımı için üretimine başlanılan 700 bin maskenin nisan ayı sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü dönemden itibaren belediyemiz olarak halkımızın ve personelimizin sağlığı açısından her türlü tedbirleri aldık. Virüsten korunma açısından önemli olan maske için neler yapabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Kendisi arkadaşım olan İstanbul'da tüccarlık yapan iş insanı Şükrü Derici, bizlere üretmek istediğimiz maskelerin kumaş tedarikini karşılamak istediğini söyledi. Kendisinin gönderdiği kumaşlar ve ilimizde faaliyet gösteren tekstil firmasının yaptığı fedakarlık ile bugün itibariyle üretime başladık. 700 bin adet olarak dikimi gerçekleştirilecek maskelerimizi nisan ayı sonuna kadar hazır ederek, halkımızın ve personelimizin kullanımına sunacağız" dedi.

'GÜNDE 20 BİN MASKE DİKİLECEK'

Tekstil firmasının sahibi Osman Eken 20 kişilik ekiple üretime başlayarak, günde 20 bin maske ürettiklerini söyledi. Eken, üretim yapan çalışanlar için de gerekli önlemleri aldıklarını söyleyerek, "Personelimizin çalışma alanlarını 3-4 metre mesafe aralığında tutuyoruz. İçeri giriş ve çıkışlarında dezenfekteleri titizlikle yapılıyor. Ayrıca eldiven ve maske kullanmalarını da özen gösteriyoruz. Bu anlamda inşallah sağlık içerisinde, bir sıkıntı olmadan Amasyalının ihtiyacı olan maskeyi belediyemizin de sayesinde hedeflenen tarihte tamamlamış olacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Koronavirüs, Amasya, Güncel
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