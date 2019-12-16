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Amasya'da 9 gün önce cezaevinden çıkan kişi hırsızlık suçundan tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 9 gün önce cezaevinden çıkan kişi hırsızlık suçundan tutuklandı.

16.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:10Amasya'da 9 gün önce cezaevinden çıkan kişi hırsızlık suçundan tutuklandı
'nın ilçesinde 9 gün önce cezaevinden çıkan kişi hırsızlık suçundan tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir büfeden sigara ve para, bağ evinden ise 50 litre alkol çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir kişinin iş yerine gelmeden önce maske ve eldiven taktığını, çatıdan iş yerine girerek kasadaki para ile çeşitli markalarda sigara çaldığını, izini kaybettirmek için de kamera kayıt cihazını söktüğünü belirledi.
Ekipler yaptıkları çalışmada hırsızlık olayları zanlısının 9 gün önce cezaevinden çıkan O.Ç. (21) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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