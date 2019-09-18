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Amasya'da Ahilik Haftası etkinlikleri

Amasya'da Ahilik Haftası kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

18.09.2019 17:32Amasya'da Ahilik Haftası etkinlikleri
Amasya'da Ahilik Haftası kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Programda konuşan Vali Osman Varol, Ahilik Teşkilatı'nın Türk milletinin dünyanın ekonomik ve siyasi hayatına hediye ettiği çok önemli müesseselerden biri olduğunu söyledi.
Varol, "Ahi Teşkilatı, ortaya çıktığı dönemde Anadolu'da yaşanan koşulları da göz önüne aldığımızda gerçekten o gün karşılaşılan birçok probleme ciddi bir cevap vermek adına oluşturulmuş çok önemli bir teşkilattır." dedi.
Program, "şed kuşatma" töreniyle devam etti. Ardından Amasya'da uzun yıllar esnaflık yapan kişilere "yılın ustası", "yılın kalfası" ve "yılın çırağı" ödülleri verildi.
Etkinlik, Vali Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vatandaşlara ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

Ahilik Haftası, Amasya, Selim, Güncel

Kaynak: AA

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