Amasya'da alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde iki esnaf arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat A.(49), Muharrem A.(51) ve Harun Y.'ye (39) pompalı tüfekle ateş etti. Muharrem A. 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Merzifon
Kara Mustafa Paşa
Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Harun Y.'nin ise tedavisi sürüyor. Polis
ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 mermi kovanı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Nevzat A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA
Kaynak: İHA
Merzifon
, Amasya
, 3. Sayfa