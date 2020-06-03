Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler Kaza yapan araçlardan görüntüler Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

03.06.2020 00:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:36
Olay yerinden görüntüler
Kaza yapan araçlardan görüntüler Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinden Çorum'a hasta taşıyan, Ömer Eltut'un (48) kullandığı 60 BA 169 plakalı ambulans ile Elvan Akkan (27) idaresindeki 05 FD 712 plakalı otomobil Yolaçan mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akkan, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Amasya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Taşova, Amasya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca’dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000’in altına düşmesiyle salgın sona ermedi Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor Haber
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Seda Sayan, O Ses Türkiye’nin ardından Yemekteyiz’i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi
Haberler››Güncel››Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:18: Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresinde hasar meydana geldi - Haber 00:18: Kütahya'da maske takma zorunluluğu - Haber 00:15: Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi - Haber 00:15: Mısır, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Haber 00:05: Kaş'ın motosikletli özel kuryesi 'Maho' kazada öldü - Haber 23:43: 1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü - Haber 22:53: Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor - Haber 16:20: Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti - Haber 15:49: Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı - Haberler