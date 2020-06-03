Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Olay yerinden görüntüler Kaza yapan araçlardan görüntüler Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
03.06.2020 00:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:36
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akkan, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA