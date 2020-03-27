Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Amasya'da antibakteriyel tulum üretiliyor

Amasya'da antibakteriyel tulum üretiliyor Amasya'da bir tekstil firması antibakteriyel tulum üretiyor.

27.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:45
Amasya 'da antibakteriyel tulum üretiliyor
AMASYA - Amasya'da bir tekstil firması antibakteriyel tulum üretiyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren bir hazır giyim firması, Çin'den gelen taleple başladığı antibakteriyel tulum üretimini artık Türkiye için yapıyor. Tekstil alanındaki üretimini durdurarak, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki talebi karşılamak için Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde antibakteriyel tulum üretimine başlayan hazır giyim firması, ilk üretimini Çin için yapıyorken şimdilerde ise Türkiye'deki hastaneler ve sağlık kuruluşları için tulum hazırlıyor. Üretim kapasitesi ve çalışan sayısının her geçen gün artırıldığı fabrikada üretilen tulumlar, tek kullanımlık ve hava geçirmeme özelliğine sahip.
Aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için 150 kişilik fabrika çalışanlarının gece gündüz tulum ürettiğini belirten işletme sahibi Şener Şen, "Korona virüsü salgınından sonra ihtiyaç üzerine faaliyetimizi tulum üretimine çevirdik. Ürünümüz astar, su geçirmez bir ürün, hava da geçirmiyor. Giyildiğinde vücutta hiç açık yer bırakmıyor. Üretime başladıktan sonra çok fazla sipariş geldi. 2 hafta öncesine kadar yurt dışına ihraç ettiğimiz tulumları şimdilerde ise iç piyasada değerlendiriyoruz. Günlük 6 bin adet üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler günlük olarak nakliye ediliyor" dedi. Amasya’da antibakteriyel tulum üretiliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Merzifon, Amasya, Ekonomi

Haberin Videosu :

Amasya'da antibakteriyel tulum üretiliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Amasya'da antibakteriyel tulum üretiliyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Ekonomi
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:19: Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Ekonomi 18:16: BIST100 yüzde 3.72 düştü, dolar 6.44 lirada - Ekonomi 18:13: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 18:02: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi 17:59: Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı - Ekonomi 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:28: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak - Ekonomi 16:14: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:55: Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi - Ekonomi 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi