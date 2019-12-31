Haberler » Güncel » Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı - Haber

Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı

Amasya'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.

31.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:41
'da, İl Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının ardından, 14 köyde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.
Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı

Jandarma, Amasya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:59   Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor - Haber
16:58   BEBKA'dan Bursa Turizmi için önemli çalışma! - Haber
16:58   Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı - Haber
16:58   Aydın'da bu gece 2 bin 933 jandarma ve emniyet mensubu görev alacak - Haber
16:58   Düzce'de 230 şişe sahte içki ele geçirildi - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
31.12.2019 17:00:20