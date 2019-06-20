20.06.2019 10:16
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Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi

Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgiAmasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında mankenlerce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile, izleyenlerin beğenisi topladı.

Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi
Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında mankenlerce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile, izleyenlerin beğenisi topladı.
Kentte, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, bu yıl Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl coşkusuyla kutlanıyor. Amasya Valiliği koordinesinde Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü'nün de organizesinde Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Giysileri Defilesi düzenlendi. Defile programına, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkan Vekili İbrahim Hakkı Özşen, Vali Yardımcısı Ferhat Burak Gazi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. Defilede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterimi ve kostümlerle anlatıldı. Organizasyon kapsamında sahne alan mankenler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşlar, Türkiye Cumhuriyetini kurduğu dönemler ve ilk cumhurbaşkanlığı dönemlerinde giydiği kıyafetler, canlandırma eşliğinde sergilendi.
İzleyenlerin beğenisi toplayan defilede mankenler, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde sahneye son kez çıkarak final yaptı. Programın sonunda Amasya Valisi Dr. Osman Varol defileye katkı sunanlara çiçek ve plaket verdi.Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi
Kaynak: DHA
22 haziran, milli, mustafa kemal atatürk, amasya, Güncel

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