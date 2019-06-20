20.06.2019 11:17
Haberler»Güncel»Haber

Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi

Amasya

AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile büyük beğeni topladı.

AMASYA'da GaziMustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile büyük beğeni topladı.
Kentte, 12-22 HaziranAmasyaUluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, bu yıl Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl coşkusuyla kutlanıyor. Valilik koordinesindeAnkaraOlgunlaştırma Enstitüsü'nün organizesinde YavuzSelimMeydanı'nda Atatürk Giysileri Defilesi düzenlendi. Defile programına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı TuğgeneralNihat Ergün, Amasya Belediye Başkan Vekiliİbrahim HakkıÖzşen, Vali Yardımcısı Ferhat Burak Gazi, İlJandarmaAlay Komutanı AlbayAli Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Belediye Başkan YardımcısıHasan Şahin, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Defilede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterimi ve kostümlerle anlatıldı. Organizasyon kapsamında sahne alan mankenler, Büyük Önderin savaşlar,TürkiyeCumhuriyetini kurduğu dönemler ve ilk cumhurbaşkanlığı dönemlerinde giydiği kıyafetleri sergiledi. İlgiyle izlenen defilede mankenler, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde sahneye son kez çıkarak final yaptı. Programın sonunda Vali Dr. Varol defileye katkı sunanlara çiçek ve plaket verdi.


- Amasya
Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk,Amasya,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:27Üniversite öğrencilerinin 3 bin 500 rakımda yayla keyfi
12:26Suriyeliler KKTC üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti
12:25Aralarında "gri" listede aranan teröristin de olduğu 7 kişi yakalandı
12:25Denizde ceset olduğu sanılan çuval kum torbası çıktı
12:23Çayırova'da engelliler yalnız değil
12:23Eski Rektör Bircan'ın ağabeyi hayatını kaybetti
12:23Tüm tıbbi cihazların ham maddesinin Türkiye'de üretilmesi için harekete geçildi