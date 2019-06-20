Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi

AMASYA'da GaziMustafa Kemal Atatürk
'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile büyük beğeni topladı.
Kentte, 12-22 HaziranAmasya
Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, bu yıl Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl coşkusuyla kutlanıyor. Valilik koordinesindeAnkara
Olgunlaştırma Enstitüsü'nün organizesinde YavuzSelim
Meydanı'nda Atatürk Giysileri Defilesi düzenlendi. Defile programına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı TuğgeneralNihat Ergün
, Amasya Belediye Başkan Vekiliİbrahim Hakkı
Özşen, Vali Yardımcısı Ferhat Burak Gazi, İlJandarma
Alay Komutanı AlbayAli Yıldız
, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Belediye Başkan YardımcısıHasan Şahin
, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Defilede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterimi ve kostümlerle anlatıldı. Organizasyon kapsamında sahne alan mankenler, Büyük Önderin savaşlar,Türkiye
Cumhuriyetini kurduğu dönemler ve ilk cumhurbaşkanlığı dönemlerinde giydiği kıyafetleri sergiledi. İlgiyle izlenen defilede mankenler, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde sahneye son kez çıkarak final yaptı. Programın sonunda Vali Dr. Varol defileye katkı sunanlara çiçek ve plaket verdi.
- Amasya