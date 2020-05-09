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Amasya'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfeksiyon ediliyor

Amasya'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfeksiyon ediliyorAMASYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları belediye tarafından ücretsiz olarak dezenfeksiyon ediliyor.

09.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:32
Amasya'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfeksiyon ediliyor
AMASYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları belediye tarafından ücretsiz olarak dezenfeksiyon ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kuaför ve berberler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte belediye ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. 185 berber, kuaför ve güzellik merkezi dezenfeksiyon edildi.
'HİJYENİK BİR ORTAMDA HİZMET VERECEĞİZ'
Kuaför salonu dezenfeksiyon edilen Ali Kancı, 'Yaklaşık bir buçuk aydır kapalıyız. Kısıtlamanın sona ermesinden dolayı mutluyuz, şimdi hijyenik bir ortamda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz' dedi.
Amasya Berberler Odası Başkanı Ferhat Bülbül de '45-50 gündür kapalı olan iş yerlerimizin dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. 185 kadın ve erkek kuaförü salonunda komple dezenfekte yapıldı' şeklinde konuştu.
Herkesin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen kuaför Filiz Can ise işe başlayacakları için mutlu olduğunu ifade etti. Amasya’da berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfeksiyon ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Amasya, Kuaför, Güncel, Haber

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