Amasya'da bıçaklanarak öldürülen kişinin kardeşi gözaltına alındı
Amasya'nın Suluova ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin kardeşi, olayın zanlısı olarak gözaltına alındı.
15.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:42
Amasya 'nın Suluova ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin kardeşi, olayın zanlısı olarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pazar Mahallesi Dere Caddesi'nde bir kişinin evde ölü bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salih Düzen'in (51) bacağından bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzen'in cenazesi Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın şüphelisi olarak birlikte yaşadığı kardeşi Y.D. (43) gözaltına alındı.
Y.D'nin, aralarında çıkan tartışma sonucu ağabeyini bacağından bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Pazar Mahallesi Dere Caddesi'nde bir kişinin evde ölü bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salih Düzen'in (51) bacağından bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzen'in cenazesi Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın şüphelisi olarak birlikte yaşadığı kardeşi Y.D. (43) gözaltına alındı.
Y.D'nin, aralarında çıkan tartışma sonucu ağabeyini bacağından bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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