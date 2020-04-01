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Amasya'da bine yakın firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Amasya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Osman Yılmaz, ilde bine yakın firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını bildirdi.

01.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:52
Amasya'da bine yakın firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
Amasya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Osman Yılmaz, ilde bine yakın firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını bildirdi.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ekonomik tedbir paketlerinin uygulamaya konulmaya başlandığını söyledi.
Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan olumsuz durumdan zarar görme ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığını anlattı.
Bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Yılmaz, ilde bine yakın işletmenin bu kapsamda başvuru yaptığını ifade etti.
Yılmaz, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 90 gün olduğunu, ilk 7 gününün işveren tarafından, sonraki ücretin ise İŞKUR tarafından ödeneceğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"İşverenlerin çalışanlarına asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ücret, en düşük 1762 lira olarak verilecektir. Başvuru yapacak işverenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir. Eğer firmanın kaydı yoksa, 'www.iskur.gov.tr' adresimiz üzerinden kuruma gelmeden firma kaydı yapılacaktır. Doldurulan evrakın çıktısı alınarak her bir sayfası kaşelenip imzalanacaktır. Bu evraka istenen diğer belgeleri de ekine eklemek suretiyle iş verenin beyan ve talebinin yer aldığı bir üst yazı eklenecektir. Yazılan üst yazı ve ekindeki tüm belgeler taranarak il müdürlüğümüze ait 'kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr' elektronik posta adresine gönderilecektir."
Yılmaz, ayrıca iş arayanların, işverenlerin ve işsizlik sigortasına başvuracakların, İŞKUR hizmetlerinden kuruma gelmeden 7 gün 24 saat faydalanabileceklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Osman Yılmaz, Amasya, İŞKUR, Ekonomi
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