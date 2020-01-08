Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 KİŞİ HASTANE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinin üst katlarında müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

"2 KİŞİ KAPALI ODADA MAHSUR KALIYOR"

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yangının binanın 4. katında çıktığını ifade ederek, "Burada çalışan 2 arkadaşımız dumandan etkilenmemek için bir üst kata çıkıyorlar, kapalı bir odada mahsur kalıyorlar. İtfaiye personelimiz yoğun uğraş sonucu arkadaşlarımızı bulundukları yerden çıkarıyorlar. Arkadaşlarımızın durumu ağır, Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, itfaiyenin, mahsur kaldıkları binadan çıkardığı Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Demirkale, dumandan etkilenen 4 kişiden Aşkın Bayraktar'ın ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiğini, 3 kişinin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.