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Amasya'da bir hayırsever, mahallenin tüm veresiye borçlarını ödedi

Amasya'da bir hayırsever, mahallenin tüm veresiye borçlarını ödedi.

12.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:44
Amasya'da bir hayırsever, mahallenin tüm veresiye borçlarını ödedi
Amasya 'da bir hayırsever, mahallenin tüm veresiye borçlarını ödedi.

Amasya'nın Şehirüstü Mahallesi'ne gelen ve kendisine "Hızır" denmesini isteyen bir hayırsever, muhtar ile görüşerek mahalle halkının bakkala olan veresiye borçlarını kapattı. Geçen gün yaşanan olayda; Amasya'nın Şehirüstü Mahallesi Muhtarı Yasin Kantarcı'nın yanına gelen bir hayırsever vatandaş, mahallede bulunan iki bakkaldaki tüm veresiye borçlarını kapatmak istediğini söyledi. Muhtar ile birlikte bakkalları ziyaret eden hayırsever, mahallelinin bakkallara olan 12 bin 650 TL borcunu ödedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Kantarcı, "2 gün önce muhtarlığa gelen bir vatandaş, mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılamak istediğini beyan etti. Öncelikle bakkala olan veresiye borcunu ödemek istemesi üzerine mahallemizde bulunan başçavuş market ve öksüzler market sahipleri ile kendisini bir araya getirdim. Buralara olan toplam 12 bin 650 TL borcu kapattıktan sonra, mahallede bulunan ihtiyaç sahipleri için 60 adet gıda paketi hazırlattığını ve bize göndereceğini söyledi. Kendisine ismini sorduğumda ise 'Soranlara Hızır uğradı dersin' diyerek yanımızdan ayrıldı" dedi.

Yaşanan bu olaydan dolayı çok duygulandığını dile getiren Muhtar Kantarcı, "Mahalle sakinlerimiz adına bu hayırsever vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, Güncel
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