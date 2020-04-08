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Amasya'da bir köy karantinaya alındı

Amasya merkeze bağlı Ezinepazar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

08.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:51
Amasya merkeze bağlı Ezinepazar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ezine köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Salgını önleme tedbirleri kapsamında, Ezine köyünün de bugün karantina altına alındığı hatırlatılarak bugünkü kararla Amasya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısının iki olduğu ifade edildi.
Jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.
Köy muhtarı Mehmet İnan yaptığı açıklamada, köy nüfusunun bin 400 olduğunu ve köyde 5 vaka tespit edildiğini söyledi.
Devlet yetkililerinin köye gerekli desteği gösterdiklerini ifade eden İnan,
"Jandarmamız yanımızda her zaman bekliyorlar burada. 37 köy var çevremizde tek bizim köyde çıktı. 14 gün sürecek bu karantina ama biz inanıyoruz ki bu sıkıntı geçecek. Herkesin bu konuyu çok ciddiye alması lazım, vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar Allah'ın izniyle hepsini atlatacağız" diye konuştu. Amasya’da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Ezinepazar köyü, Amasya, Ezine, Güncel
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