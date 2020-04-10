- Amasya 'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

AMASYA - Amasya'da 5 ve 8 yaşlarındaki kardeşler akıllı saat almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 5 ve 8 yaşlarındaki Zeynep ve Ebrar Kahriman kardeşler, korona virüsle mücadele için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbaralarında akıllı saat almak için biriktirdikleri paralarını bağışladılar.