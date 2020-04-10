Amasya'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar
- Amasya'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar Amasya'da 5 ve 8 yaşlarındaki kardeşler akıllı saat almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar.
10.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:09
- Amasya 'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar
AMASYA - Amasya'da 5 ve 8 yaşlarındaki kardeşler akıllı saat almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar.
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 5 ve 8 yaşlarındaki Zeynep ve Ebrar Kahriman kardeşler, korona virüsle mücadele için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbaralarında akıllı saat almak için biriktirdikleri paralarını bağışladılar.
Kaynak: İHA