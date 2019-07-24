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Amasya'da çatı yangını

Gümüşhacıköy ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24.07.2019 09:15 Amasya'da çatı yangını
Gümüşhacıköy ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hacıyahya Mahallesi Kemalpa Caddesi'nde, otluk alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bitişikte bulunan üç katlı binanın çatısına sıçradı.
Vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangına Gümüşhacıköy, Merzifon belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliğine ait arozözle müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Çatı katında büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Gümüşhacıköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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