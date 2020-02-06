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Amasya'da cenaze işlemlerinden ücret alınmayacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların cenaze masraflarının (kefen, yıkama ve defin) belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

06.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:15Amasya'da cenaze işlemlerinden ücret alınmayacak
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların cenaze masraflarının (kefen, yıkama ve defin) belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Halkın üzüntülü zamanlarında acılarını hafifletilebilmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Sarı, "Amasya halkı olarak ekonomik seviyesi yüksek olan bir toplum değiliz. Artık vatandaşlarımızın ekonomik durumunu sorgulamadan cenaze işlerinde (kefen ve defin) kendilerinden hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Bundan sonra bütün hizmetler ücretsiz olarak belediye personellerimiz tarafından yapılacaktır" dedi.

İleri ki süreçte mezarın mermer yapımı hariç mezar açma ve kapama hizmetinin de belediye tarafından karşılanmasının düşünüldüğünü söyleyen Başkan Sarı, "Bu anlamda Amasya şehrinde bulunan mezarlıklarımız ve gasilhanemiz de her türlü cenaze masrafları belediyemiz tarafından karşılanacaktır" şeklinde konuştu. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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