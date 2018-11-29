Amasya'da Çifte Coğrafi İşaret Sevinci

29 Kasım 2018 Perşembe 11:33



29 Kasım 2018 Perşembe 11:33

Amasya'dan Amasya "çiçek bamyası" ile "Amasya beji" mermerine Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili verildi.Ankara'da 23 ürünün coğrafi işaret tescili aldığı törende Amasya'dan iki ürünün yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "İlimize özgü Amasya beji mermerimiz ve Amasya çiçek bamyamız için alınan coğrafi tescil belgeleri ile ilimizin marka değeri artacak, ürünlerimizin taklitleri engellenerek üreticilerimiz korunacak ve pazarlama gücümüz de böylece artmış olacak" dedi.Vali Varol, "Mermerimiz ve çiçek bamyamız ilimizin ihracat gelirlerinde önemli bir yere sahip olacak ve kalkınmamıza katkı sağlayacaktır. Coğrafi tescil belgelerimiz ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.Törende AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ile birlikte TÜRKPATENT yetkililerinden belgeleri alan Varol, "Bu süreçte emeği geçen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına, Amasya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA