Amasya'da Cinayet: 1 Ölü

Kaynak: AA

- Sokaktan görüntülerPolis ekiplerinin inceleme yapması Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre Çay Mahallesi Sevim sokakta F. G. (41) ait evde Salim Yaman (54) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G., Yaman'ı silahla vurarak kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinden kaçan şüpheli F.G. Polis ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı.