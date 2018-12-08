Amasya'da Deaş Operasyonu: 1 Iraklı Gözaltında

Amasya
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen Irak
uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında şehir merkezinde belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskında Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin son 2 hafta içerisinde Amasya ile Düzce
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 9 şahıs gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 gün önce yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu ise halen sürüyor. - AMASYA
Irak,Amasya
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:30