Amasya'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

AMASYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise sorgusu sürüyor. - Amasya
Amasya
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:46