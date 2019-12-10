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Amasya'da Doğu Türkistan protestosu

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) platformu üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"nde Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

10.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:58Amasya'da Doğu Türkistan protestosu
Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) platformu üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"nde Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.
Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan grup, "Müslüman uyuma Türkistan'a sahip çık" ve "Türkistanlı müminler yalnız değildir" şeklinde slogan atıp Doğu Türkistanlı Müslümanlar için dua etti.
Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, platform adına yaptığı basın açıklamasında, 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi.
Bölgede 1 milyondan fazla Uygur Türkü'nün eğitim kampı adı altında kurulan toplama kamplarında tutulduğunu belirten Eliaçık, şunları kaydetti:
"Son birkaç yıldır yapılan bir uygulama ile Uygurların evlerine yönelik zorunlu ziyaretler, gerekçesiz baskınlar ve Uygur-Çinli zorunlu akraba olma uygulamaları insanları ürkütmektedir. Toplama kamplarına alınmış olan aile bireyleri yerine Çinli insanlar yerleştirilmesi, Uygur toplumunun değerlerini tehdit eden bir uygulamaya dönüşmüş durumdadır. Çok sayıda Uygur aydını ve kanaat önderi haksız yere tutuklu bulunuyor. Bunların bir bölümü ya hapiste iken ya da bırakıldıktan hemen sonra hayatını kaybetmiştir."
Eliaçık, sadece insanların yaşamına değil, kültürlerine yönelik ihlallerin de dikkati çektiğini ifade ederek, "Birçoğu Uygur kültürünü ve dini eserlerini ihtiva eden 730 çeşit kitap ya yasaklanmış ya da yok edilmiştir. 100'den fazla internet sitesi kapatılmış ve yöneticileri tutuklanmıştır." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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