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Amasya'da dolandırıcılık iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

24.09.2019 15:06Amasya'da dolandırıcılık iddiası
Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Haşim Dülger ile Şehit Polis Halim Çalkan ilkokulları görevlilerinden ücretini tarttıktan sonra ödeyeceğini söyleyerek atık malzemeleri alıp giden Ü.Ç.(27), bir daha geri dönmedi.

Okul görevlilerinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, eşkali belirlenen Ü.Ç'yi Çorum'da gözaltına aldı.

Ü.Ç'nin daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı ve elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Merzifon, Amasya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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