1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor. Son hazırlıklarını tamamlayan işletmelerde kapasite yarı yarıya düşecek, misafirlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasına dikkat edilecek.

15.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:11

Koronavirüs dolayısıyla iki buçuk aydır kapalı olan salonlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz'da açılacağını duyurmasıyla birlikte yeniden faaliyete geçiyor. Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin bu sektör sayesinde geçimini sağladığı aileleri ile birlikte bu rakamın yaklaşık 5 milyonu bulduğunu ifade eden düğün salonu işletmecisi Mustafa Çolak, "Bizler de evlenecek çiftler gibi düğün salonları ile ilgili haberleri bekliyorduk. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kurallarda belli olunca hemen ekibimiz ile birlikte bir araya gelerek hijyen noktasında çalışmalarımıza on beş gün önceden başladık. 600 kişilik salon kapasitemizi 300'e düşürdük, masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafeyi ayarladık. Eksiklerimizi de görerek hemen siparişlerimizi verdik" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'da yeniden faaliyetlere başlayacak düğün salonlarında tedbirler sıkı tutulacak

SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI

Düğünlerde alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Çolak, "Bizim düğünlerimiz çok samimi ortamlarda geçer. Koronavirüsün yayılması çok müsait bir ortam. Fakat alınan tedbirlerle minimalize etmek de bizim elimizde. Bununla ilgili kurallara riayet etmeleri konusunda personelimizi ve çiftlerimizi uyardık. Aynı zamanda sosyal mesafeye özellikle dikkat edilmesi ve kesinlikle maske takılması yönünde uyarımız oldu" diye konuştu.

1 Temmuz'da yeniden faaliyetlere başlayacak düğün salonlarında tedbirler sıkı tutulacak

ÇALIŞANLAR KARARDAN MUTLU

15 yıldır sektörün içerisinde şef garson olarak çalıştığını ifade eden Bilal Akdeniz ise, "Ekibimizle salonların açılacağını duyunca büyük bir sevinç duyduk, 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim hiçbir zaman bu denli bir sıkıntı yaşamadık, ama son 2,5 aydır ciddi sıkıntılar yaşadık. Salonlarımızın 1 Temmuz da yeniden faaliyete geçeceği için mutluyuz" şeklinde konuştu.

1 Temmuz'da yeniden faaliyetlere başlayacak düğün salonlarında tedbirler sıkı tutulacak
1 Temmuz’da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek

Kaynak: İHA

Etiketler: Suluova, Amasya, Ekonomi, Haber

Ekonomi Manşet

Haberler

41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya’ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Ekonomi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar Ekonomi
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Ekonomi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Emlak Konut GYO’nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Ekonomi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Haberler››Ekonomi››1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:57: Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü - Ekonomi 09:55: BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.83 lirada - Ekonomi 09:55: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 09:52: Göktepe Sulaması inşaatı çalışmaları sürüyor - Ekonomi 09:42: Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek - Ekonomi 08:46: 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor - Ekonomi 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu - Haberler 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber