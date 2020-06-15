Amasya'da entegre et tesisinde göçük: 4 yaralı

Amasya'da entegre et tesisinde göçük: 4 yaralıAMASYA'da entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında göçük meydana geldi.

15.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:58
Amasya'da entegre et tesisinde göçük: 4 yaralı
AMASYA'da entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında göçük meydana geldi. Enkaz yığını altından çıkarılan 4 kişi yaralandı.
Kentte akşam saatlerinde, merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde bulunan özel firmaya ait entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 kişi yaralanırken, işletmedeki diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Amasya’da entegre et tesisinde göçük: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Boğazköy, Amasya, Güncel, Haber

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