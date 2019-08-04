Haberler» Yerel» Haber

Amasya'da ev ve odunluk yangını

Amasya'da ev ve odunluk yangınıAMASYA - Amasya'da meydana gelen yangında odunluk tamamen yanarken 2 katlı ahşap evde büyük maddi hasar meydana geldi.

04.08.2019 12:59
Amasya'da ev ve odunluk yangını
Amasya'da ev ve odunluk yangını
AMASYA - Amasya'da meydana gelen yangında odunluk tamamen yanarken 2 katlı ahşap evde büyük maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Şehirüstü Mahallesinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye'ye haber verdi.
Olay yerine giden Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangında Şehriban Keleş'e ait odunluk tamamen yanarken, yanında bulunan Ufuk Kuka'ya ait iki katlı ahşap bina kısmen yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, odunluk ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, diğer evlere sıçramadan söndürdü.

İtfaiye, Amasya, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
13:48   Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu
13:33   Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar plaja koştu
13:26   Klima bakımı için arayarak dolandırdılar
12:59   Amasya'da ev ve odunluk yangını
12:30   1 yıl askerlik yaptı, Uzman Çavuş olmak isteyince gerçek ortaya çıktı
12:21   Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor
12:10   Yalovalı zıpkıncılar bu kez deniz canlıları için daldı