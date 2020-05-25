Amasya'da ev yangını
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın terasında şömineden kaynaklı yangın meydana geldi.
25.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:13
Edinilen bilgilere göre, Yemişen Mahallesi'nde Zekiye Özcan isimli kadına ait 3 katlı bir binanın terasında ilk bilgilere göre şömineden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden esnaflar ve vatandaşlar, itfaiye ye haber verdi. Çevre ilçeden gelen 2 ekiple Taşova itfaiyesi binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Terasta çıkan yangında binanın en üst katındaki daire kullanılamaz hale geldi. - AMASYA
Kaynak: İHA