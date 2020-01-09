Haberler » Güncel » Amasya'da evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu - Haber

Amasya'da evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu

Amasya'nın Suluova ilçesinde 52 yıl önce evlatlık verilen Mustafa Erdin, yaptığı araştırmalar sonucu öz kardeşlerine ulaşmayı başardı.

09.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:38Amasya'da evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu
'nın ilçesinde 52 yıl önce evlatlık verilen Mustafa Erdin, yaptığı araştırmalar sonucu öz kardeşlerine ulaşmayı başardı.
Annesi doğum sırasında hayatını kaybedince babası, Erdin'i, çocukları olmayan bir aileye evlatlık olarak verdi.
Erdin'i evlatlık alan aile, bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Kendisini evlatlık edinen anne ve babası geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ve İstanbul'da otobüs şoförlüğü yapan Erdin, 1 ay kadar önce evlatlık olduğunu öğrendi.
Yaptığı araştırmalar sonucu Suluova ilçesinde yaşayan 6 kardeşine ulaşan Erdin, ilçeye gelip DNA testi ile bu kişilerin öz kardeşleri olduğunu kanıtladı.
Evli ve 3 çocuk babası Erdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem çok şaşkın hem de çok mutlu olduğunu söyledi.
Evlatlık olduğunu öğrenince gerçeğin peşine düştüğünü dile getiren Erdin, "İnternetten ailemin yaşadığı mahallenin muhtarını bulup onunla görüştüm. Muhtar araştırdı, böyle bir durumun olduğunu doğruladı. Bunun üzerine buraya geldim." dedi.
Kardeşlerini bulunca çok mutlu olduğunu anlatan Erdin, "Çok değişik bir duygu, insanın içi içine sığmıyor. Çok sevinçliyim. Şimdi 6 kardeşim oldu. Geç de olsa onları buldum çok şükür." ifadelerini kullandı.
Erdin'in ağabeyi 60 yaşındaki Necip Şahin ise uzun yıllar sonra kardeşlerini buldukları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz de çok aradık yıllarca ama bir türlü izine ulaşamadık. Kavuşmak bugüneymiş, Allah ayırmasın bizi bir daha." diye konuştu.

Suluova, Amasya, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı - Haber
11:30  Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Haber
11:29  FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Haber
11:28  İstanbul'un en "havalı" balkon ve pencereleri için başvurular sürüyor - Haber
11:28  BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ (6) röportajlar - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:30:53